Зеленський: розлучення з ілюзіями. Два роки при владі

Володимир Зеленський два роки тому був обраний президентом України. Як змінився за цей час Зеленський та його політика? Що йому вдалося виконати з обіцяного, а що ні? А також чи відбудеться у найближчому майбутньому зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним? Про це говоримо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олег Саакян, політолог;

Олексій Арестович, речник української делегації в ТКГ;

Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН;

Андреас Умланд, німецький політолог;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (20162018 рр.), секретар РНБО (2019 р.);

Олексій Розумний, експерт політико-правових програм Центру Разумкова;

Євгенія Кравчук, народна депутатка України («Слуга народу»);

Ярослав Железняк, народний депутат України («Голос»);

Олег Синютка, народний депутат України, (Європейська солідарність).