Зеленський: розлучення з ілюзіями. Два роки при владі

Володимир Зеленський два роки тому був обраний президентом України. Як змінився за цей час Зеленський та його політика? Що йому вдалося виконати з обіцяного, а що ні? А також чи відбудеться у найближчому майбутньому зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним? Про це говоримо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Олег Саакян, політолог;
Олексій Арестович, речник української делегації в ТКГ;
Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН;
Андреас Умланд, німецький політолог;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (20162018 рр.), секретар РНБО (2019 р.);
Олексій Розумний, експерт політико-правових програм Центру Разумкова;
Євгенія Кравчук, народна депутатка України («Слуга народу»);
Ярослав Железняк, народний депутат України («Голос»);
Олег Синютка, народний депутат України, (Європейська солідарність).
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