Зеленський підписав закон про розблокування великої приватизації

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який розблоковує приватизацію великих підприємств у карантин, повідомляє Офіс президента 29 квітня.

Закон дозволяє підготувати та провести велику приватизацію на аукціонах, які були тимчасово зупинені через карантин для протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

При цьому, як зазначають у Офісі президента, низка обмежень залишається чинними.

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«В період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати лише на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу», – йдеться в повідомленні.

Закон набере чинності на наступний день після опублікування.

Верховна Рада підтримала закон про розблокування великої приватизації 30 березня.

Велику приватизацію було призупинено законом від 30 березня 2020 року, що встановлював обмеження на здійснення приватизації великих об’єктів, в тому числі на підготовку до продажу і на самі аукціони.