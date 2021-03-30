Очільник ФДМ прокоментував розблокування Радою великої приватизації

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко вважає розблокування Верховною Радою великої приватизації проявом політичної волі. Про це він сказав в коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

«Насправді дуже багато років в Україні не відбувалася приватизація. Остання велика приватизація була «Криворіжсталі» у 2005 році, тому що не було політичної волі. А що таке політична воля? Політична воля – рухати вперед боротьбу з корупцією, рухати вперед залучення інвестицій. Тому що великі державні об’єкти – це найбільші державні годівнички… Весь час з цих державних об’єктів висмоктувалася кров. Тому сьогоднішнє голосування – розблокувати велику приватизацію – це підтвердження того, що політична воля є», – сказав Сенниченко.

Голова Фонду держмайна також розповів про фінансові вигоди від великої приватизації.

«Перше – це надходження від приватизації, які цього року закладені обсягом 12 мільярдів гривень. Серед них орієнтовно дев’ять мільярдів можуть надійти від об’єктів великої приватизації. Але я підкреслюю, що це не є основна мета – отримання коштів від продажу активів. Основна мета – це їх нове життя», – пояснив Сенниченко.

За його словами, цьогоріч проведуть приватизацію трьох-п’яти об’єктів, серед них: Об’єднана гірничо-хімічна компанія, готель «Президент Готель», завод «Більшовик», шість державних обленерго.

«Наразі ми бачимо, що політична воля сформувалася під запитом інвесторів. У світі сьогодні найбільша кількість грошей, які шукають місця для інвестицій. Так, Україна – не найпривабливіша країна для інвестицій. Нам ще треба попрацювати з судовою системою, з правами власності, з передбачуваністю економічної політики. Але, все ж таки, ми одна з країн світу, яка не завершила первинну велику і малу приватизацію. Зараз, я вважаю, це на часі», – зазначив Сенниченко.

30 березня Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт щодо приватизації об’єктів великої приватизації.

Проєкт закону передбачає виключення із закону (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) – ред.) пункту, згідно з яким тимчасово, на період карантину та обмежувальних заходів, вводилась заборона на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Велику приватизацію було призупинено законом від 30 березня 2020 року, що встановлював обмеження на здійснення приватизації великих об’єктів, в тому числі на підготовку до продажу і на самі аукціони.