Приватизувати Одеський припортовий та інші об’єкти «великої приватизації» можна тільки після рішення парламенту – представник ФДМ

Приватизувати Одеський припортовий завод та інші об’єкти зі списку «великої приватизації» можна буде тільки після рішення парламенту – наразі законопроєкт про зняття мораторію розглядається у Верховній Раді. Про це журналістам, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, повідомив керівник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях Олександр Славський.

«Кабінет міністрів разом із Фондом державного майна України восени подав законопроєкт про зняття мораторію на «велику приватизацію» до Верховної Ради, і зараз він проходить розгляд у парламенті. Нещодавно законопроєкт пройшов обговорення в комітеті», – сказав Славський. За його словами, у Фонді сподіваються, що процес «великої приватизації» буде незабаром розблокований.

Славський також зазначив, що після ухвалення закону до переліку об’єктів можуть бути внесені зміни. У переліку «великої приватизації», який був затверджений ще в січні 2019 року, понад два десятки об’єктів. На Одещині з них розташовані Одеський припортовий завод, приватизація якого обговорюється з 2000-х років, а також ПАТ «Одеська ТЕЦ».

До скасування мораторію можлива тільки «мала приватизацію» державного майна, наголосили у Фонді. Таких об’єктів в Одеській і Миколаївський областях близько 70, в тому числі кілька винних заводів, приміщення рекреаційних комплексів, колишні наукові центри тощо. В 2021 році регіональне відділення ФДМ планує продати об’єктів щонайменш на 400 мільйонів гривень і отримати від оренди 465 мільйонів гривень.

Одеський припортовий завод є серед об’єктів, приватизація яких передбачена меморандумом про співпрацю України і Міжнародного валютного фонду, укладеним у червні 2020 року. Фонд держмайна, за документом, був зобов’язаний оголосити тендер на приватизацію цих об’єктів іще до кінця грудня 2020 року. А зміни до законодавства про приватизацію Україна мала внести ще до кінця листопада 2020-го.

Одеський припортовий завод є другим в Україні за обсягом продукції виробником аміаку й карбаміду і третім у випуску азотних добрив. Розмови про його приватизацію тривають уже роками.

Наприкінці січня 2020 року Національне антикорупційне бюро України повідомляло, що викрило і затримало трьох осіб, які в листопаді 2019-го пропонували 5 мільйонів доларів голові Фонду держмайна України Дмитрові Сенниченку на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи, яка, за даними НАБУ, мала сприяти співробітництву між заводом і «певним колом приватних компаній, пов’язаних із ініціаторами корупційного злочину».