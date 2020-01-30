Троє осіб пропонували голові Фонду держмайна 5 мільйонів доларів – НАБУ

Національне антикорупційне бюро повідомляє, що викрило і затримало трьох осіб, які пропонували 5 мільйонів доларів голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку. За даними НАБУ, підозрюваних затримали 29 січня під час передачі траншу в розмірі 50 тисяч доларів.

Правоохоронці збираються повідомити затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

«Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн доларів США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних із ініціаторами корупційного злочину», – ідеться в повідомленні.

Розслідування фактів пропонування хабаря НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

Дмитро Сенниченко очолює Фонд державного майна з 19 вересня 2019 року.