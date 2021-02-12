Фонд держмайна сподівається виставити «ОГХК» на аукціон на початку літа

Підготовка до приватизації «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» перебуває на фінальному етапі – про це йдеться у відповіді Фонду державного майна на запит Радіо Свобода.

«Наразі чекаємо на рішення аукціонної комісії. Приватизація АТ «ОГХК» на відкритому аукціоні планується на кінець 1 – початок 2 кварталу 2021 року, за умови розблокування процесу великої приватизації», – йдеться в повідомленні.

У Фонді стверджують, що готові виставити «ОГХК» на приватизаційний аукціон найближчим часом, але тільки за умови, якщо Верховна Рада розблокує велику приватизацію.

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Стартову ціну активу повинен визначити радник із приватизації, після чого її затвердить Кабінет міністрів.

«Окрім заборони на проведення великої приватизації, серйозною перепоною на шляху прозорої приватизації є супротив колишніх інтересантів, які усунуті від незаконного управління державними активами та які незадоволені ліквідацією тіньових схем. Але Фонд державного майна успішно протидіє цьому супротиву і надалі продовжуватиме політику очищення державних активів від корупційних схем та неефективного управління для проведення приватизації та розвитку економіки України», – підсумовує пресслужба органу.

У Фонді державного майна нагадали, що 13 січня в офісі «ОГХК» відбулися обшуки Служби безпеки України та прокуратури.

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«Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження щодо поставок продукції АТ «ОГХК» іноземним контрагентам. Разом із тим, існують підстави вважати, що слідчі дії відбувалися з чисельними процесуальними правопорушеннями, зокрема, початок кримінального провадження датований раніше, ніж здійснення начебто протиправних дій, які інкримінуються компанії», – повідомляє пресслужба.

Про цей обшук Фонд повідомив у січні, але згодом видалив заяву. У відповіді на запит це пояснили тим, що вона не була погоджена з одним із підрозділів установи.