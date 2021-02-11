Київрада звернулась до уряду щодо передачі Гостиного двору в комунальну власність столичної громади

Депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади столиці, повідомляє у четвер пресслужба Київміськадміністрації. Згідно з повідомленням, підтримали проєкт рішення 104 депутати.

«Ми вже не один рік із громадою столиці відстоюємо повернення місту цієї пам’ятки архітектури. Нас водять по колу. А приміщення тим часом руйнується. Ми вже могли б приступити до відновлення будівлі, в комплексі з реконструкцією Контрактової площі та реалізацією концепції пішохідного Подолу. Я сподіваюся, що уряд відреагує на наше звернення. І передасть Гостиний двір громаді Києва. Бо це вже не особисте прохання мера, це – спільна позиція всього депутатського корпусу», – прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

Гостиний двір – будівля, зведена на початку 19-го століття на Подолі у Києві. У серпні 2011 року Гостиний двір виключили з переліку памʼятників архітектури, у квітні 2012 року Київрада дала дозвіл на реконструкцію будівлі під торгівельно-офісний центр.

У наступні роки відбувалася боротьба за Гостиний двір у судах. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд зобов’язав повернути будівлю державі. Наступного року юридичним власником будівлі став Фонд державного майна України.

Нещодавно міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попросив уряд передати Гостиний двір у Києві на баланс його відомству, щоб облаштувати там музей сучасного мистецтва та культурний хаб.