Ткаченко просить передати Гостиний двір у Києві Мінкульту. Хоче зробити Музей мистецтва

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить передати Гостиний двір у Києві на баланс його відомству. У телеграмі він заявив, що виступив з ініціативою створити там Музей сучасного мистецтва та культурний хаб.

«Міністерство вже у діалозі з громадськими організаціями, які прагнуть спільно сприяти створенню Музею сучасного мистецтва та його належному функціонуванню, за аналогом досвіду європейських країн. Зокрема, з ГО «Музей сучасного мистецтва», яка представляє інтереси професійної спільноти: художників, кураторів, критиків, мистецтвознавців, музейників. Плануємо підписати Меморандум між сторонами найближчим часом», – написав Ткаченко.

Гостиний двір – будівля, зведена на початку 19-го століття на Подолі у Києві. У серпні 2011 року Гостиний двір виключили з переліку памʼятників архітектури, у квітні 2012 року Київрада дала дозвіл на реконструкцію будівлі під торгівельно-офісний центр.

У наступні роки відбувалася боротьба за Гостиний двір у судах. У лютому 2018 року Київський апеляційний господарський суд зобов’язав повернути будівлю державі. Наступного року юридичним власником будівлі став Фонд державного майна України.