ГПУ оголосила у розшук екс-беркутівців через сутички в Гостиному дворі 2013-го

Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому командиру міліцейського полку підрозділу «Беркут», його заступникові, а також начальнику відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь столичної міліції, у зв’язку з подіями 2013-го року у Києві на Подолі під час акцій протесту у Гостиному дворі.

«Установлено, що указані правоохоронці спільно з підлеглими співробітниками, перевищуючи владу та свої службові повноваження 18.02.2013 під час проведення громадянами мирної акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки «Гостиного двору» уКиєві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс, незаконно застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, безпідставно затримали 40 осіб, у тому числі 2 народних депутати України, 11 громадянам заподіяли тілесні ушкодження», – мовиться у повідомленні.

За даними Генпрокуратури, через переховування підозрюваних від слідства їх оголосили у розшук.

18 лютого 2013 депутат Володимир Бригинець повідомив про сутички між силовиками та активістами всередині будівлі Гостиного двору у Києві. Тоді, за різними даними, було затримано від 30 до 39 осіб. За повідомленнями, серед затриманих були й народні депутати з фракції «Свободи», дехто з них отримав травми.

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Тоді ж було ініційовано службове розслідування. Як повідомляли ЗМІ, від виконання обов’язків тимчасово усунули командира київського полку спецпідрозділу «Беркут» Володимира Александрова і ще кількох працівників міліції. Водночас, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко назвав дії силовиків «правомірними».

Протести на Подолі почалися у відповідь на початок реконструкції Гостиного двору під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою, яку 2011 року ініціюваларазом з приватними інвесторами «Укрреставрація», що орендувала цю будівлю з 1994 року.

Після того, як Кабінет Міністрів виключив будівлю Гостиного двору з переліку пам’яток архітектури, які перебувають під охороною держави, Міністерство культури внесло її до переліку пам’яток містобудування місцевого значення. Міністерство культури наполягало, що нинішня будівля, відома як Гостиний двір, не має історичної цінності, бо є сучасною реконструкцією: фактично зруйновану за радянських часів первісну будівлю ХІХ століття значно перебудували у 1980-82 роках.

Фонд держмайна звертався до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак суд першої інстанції відмовив у задоволені позову.

У лютому 2018-го Апеляційний суд Києва зобов’язав повернути будівлю Гостиного двору у власність держави.