Мін’юст виставляє на продаж першу в’язницю за 220,2 млн грн

Міністерство юстиції України виставляє на аукціон Ірпінський виправний центр (№132) в межах приватизації в’язниць, стартова ціна – 220,2 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба міністерства.

«В рамках «Великої приватизації в’язниць» плануємо виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають в «законсервованому» стані. Кожен з цих закладів, розташованих по всій території України, вже припинив свою профільну діяльність. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, є невигідним для держави, оскільки це мільйони гривень видатків щороку», – заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Ірпінський виправний центр (№132) розташований в смт. Коцюбинське, в 6 кілометрах від столичної станції метро «Академмістечко». Заклад припинив свою профільну діяльність ще в серпні 2019 року, зазначили в Мін’юсті.

«Об'єкт має чудовий інвестиційний потенціал. Загальна площа земельної ділянки складає 8,3 га. Підведені комунікації: водовідведення і водопостачання, електрика тощо. Поруч – залізнична гілка, що дозволить новому власнику забезпечити чудову логістику. Крім того, навколо об’єкта зведений новий житловий масив, поруч – великий парк, що створює чудові умови для забудови», – зауважив з цього приводу заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко.

В міністерстві додали, що прозорий аукціон з продажу майнового комплексу Ірпінського виправного центру (№132) оголосять в середині лютого.

У лютому у Міністерстві юстиції України анонсували продаж на аукціонах майна колишніх в’язниць. У Мін’юсті зазначили, що за отримані кошти держава зможе збудувати нові виправні заклади європейського типу.