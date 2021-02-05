Мін’юст заявив, що виставить на аукціони майно колишніх в’язниць

У Міністерстві юстиції України заявили про продаж на аукціонах майна колишніх в’язниць. Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Спільно з Фондом державного майна України ми розпочинаємо спецпроєкт в рамках приватизації – продаж майна колишніх в’язниць! Об’єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які перебувають на етапі консервації», – йдеться в повідомленні.

У Мін’юсті зазначили, що за отримані кошти держава зможе збудувати нові виправні заклади європейського типу.

«Одним з перших об’єктів, який буде виставлено на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132). Непрацююча установа, де раніше утримували в’язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 м²», – додали в міністерстві.

Також уряд планує продавати майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51, зазначили в Мін’юсті.

У серпні 2020-го Міністерство юстиції оголосило про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи.