Міністр: у 2020 році сума надходжень від платних камер перевищила 2 млн гривень

У 2020 році сума надходжень від платних камер перевищила 2 мільйони гривень, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у фейсбуці.

Він оприлюднив чергові світлини того, як міністерство витрачає кошти, отримані з платних камер.

«На фото – ремонт безкоштовної камери на 22 особи у державній установі «Київський слідчий ізолятор». Собівартість: 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків», – написав Малюська.

Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.