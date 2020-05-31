У Запоріжжі та Дніпрі відкрили платні камери в СІЗО – Малюська

У Запоріжжі та Дніпрі відкрили платні камери в слідчому ізоляторі, повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

«Відкрили платні камери у СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області та місті Дніпрі. Ціни особливо не відрізняються. Запоріжжя: доба – 570 грн, тиждень – 1990 грн, місяць – 3410 грн. Вільнянська УВК: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн відповідно за добу тиждень та місяць. Дніпро: 880 грн – доба, 2200 грн – тиждень та 3060 грн – місяць», – заявив Малюська.

Він пояснив, що платні камери створюють, щоб заробляти гроші на ремонт у безкоштовних камерах, прибрати корупцію на розподілі між камерами та зменшувати витрати на виконання рішень ЄСПЛ («неналежні умови утримання у СІЗО – проблема, за яку Європейський суд присуджує сплату компенсацій»).

Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва.