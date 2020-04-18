Міністр: ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в СІЗО

Міністерство юстиції України планує зробити камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах, повідомив голова відомства Денис Малюська у Facebook.

За його словами, українська пенітенціарна система має проблеми з інфраструктурою, однак коштів на вирішення цього питання в бюджеті немає. Тому гроші планують залучати з альтернативних джерел.

«Першим таким джерелом стане те, що ми зробимо платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах. Там історія яка? З об’єктивних причин є камери ліпшої якості і є камери гірші… Відповідно, ходять вперті чутки, що ліпші камери дістаються за хабарі. Ми цю історію толерувати абсолютно не хочемо. Відповідно ми зробимо, щоб ці кошти офіційно направлялися в спеціальний фонд, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти й поліпшувати якість та умови безкоштовних камер», – зазначив міністр.

Він розраховує, що Кабінет міністрів уже 22 квітня ухвалить постанову, яка дозволить робити камери платними.

«Друге джерело наше для фінансування нового будівництва – це те, що ми почнемо міняти наші старі будівлі слідчих ізоляторів, розташовані в центральних частинах міст, на нові будівлі, розташовані на околицях. Першим таким проєктом стане СІЗО й наші кілька установ у Львові. Ми плануємо, що цей проєкт ми розпочнемо десь наприкінці травня – на початку червня», – сказав Малюська.

Третім джерелом має стати продаж заморожених в’язниць.

«Їх є чимало по всій території України. Ми їх будемо продавати, а всі вилучені кошти чи принаймні більшу їхню частину направляти на капітальне будівництво. Для цього нам потрібні зміни в бюджетний кодекс. Ми їх ініціюємо вже також на цьому тижні й вже залежатиме від Верховної Ради, наскільки швидко вона зможе їх розглянути», – повідомив Малюська.

У жовтні 2019 року Державна кримінально-виконавча служба повідомила, що в українських колоніях та слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч людей.