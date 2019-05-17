Інцидент у Лук’янівському СІЗО: активісти прикували себе наручниками біля Мін’юсту та у будівлі ДКВС

Представники правозахисної організації «Синдикат» 17 травня прийшли до Міністерства юстиції, вимагаючи роз’яснень стосовно інциденту у Лук’янівській колонії. Раніше вони повідомляли про спробу самогубства кількох ув’язнених.

«Прикувався наручниками в ДКВС (Державна кримінально-виконавча служба). Під час акції із будівлі Мінюсту, яку заблоковано Нацгвардією, вийшли представники та повідомили, що зі мною проведе зустріч заступник міністра Чернишов у будівлі ДКВС на Мельникова, 82. Приїхавши туди, мені повідомили, що це обман і Чернишова нема. Нахабство влади зашкалює. Нагадую, під будівлею Мінюсту також прикувалися Павло Панич та Андрій Полівода», – розповів один із активістів Євген Чепелянський.

У зверненні, опублікованому у Facebook, Чепелянський зазначив, що представники ДКВС обіцяли надати інформацію, чи розслідувався інцидент в СІЗО, після 17:00. Активісти мають намір продовжувати акцію протесту, поки не отримають роз’яснення.

15 квітня у «Синдикаті» заявили, що троє в’язнів Лук’янівського СІЗО спробували вчинити самогубство через намір адміністрації етапувати їх до Харкова. Правозахисники наголосили, що повідомили про «факти катувань» офіційні органи влади, зокрема Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову. Зазначається також, що «Синдикат» вимагатиме люстрації заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова та притягнення до кримінальної відповідальності очільника ДКВС Олександра Крикушенка.

У Державній кримінально-виконавчій службі заперечили інформацію правозахисників про спробу самогубства трьох ув’язнених Лук’янівського СІЗО. Як повідомила Радіо Свобода прес-секретар Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Інна Попова, інцидент стався з одним в’язнем, чия ім’я не уточнюється. При цьому він не різав вени, як повідомляли правозахисники, а подряпав собі шкіру, зазначила вона.