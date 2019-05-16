Тюремники заперечують інформацію про спробу самогубства в’язнів Лук’янівського СІЗО

У Державній кримінально-виконавчій службі заперечують інформацію правозахисників про спробу самогубства трьох ув’язнених Лук’янівського СІЗО.

Як повідомила Радіо Свобода прес-секретар Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Інна Попова, інцидент стався з одним в’язнем, чия ім’я не уточнюється. При цьому він не різав вени, як повідомляли правозахисники, а подряпав собі шкіру, зазначила вона. За словами представника ДКВС, в’язень таким чином протестував проти утапування до іншого місця утримання. Куди саме мали етапувати ув’язненого, вона не уточнила.

Напередодні у правозахисному об’єднанні «Синдикат» заявили, що троє в’язнів Лук’янівського СІЗО спробували вчинити самогубство через намір адміністрації етапувати їх до Харкова.

«Троє в’язнів Лук’янівського СІЗО, серед яких і незаконнозасуджений фермер Василь Бондар, перерізали собі вени у знак протесту проти намагань адміністрації етапувати їх у колонії Харкова, де їх життю та здоров'ю загрожуватиме небезпека. Тривалий час Василю Бондару не надавалася необхідна йому медична допомога», – мовиться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, з приводу зловживань повноваженнями, побиття та погроз адміністрацією Темнівської ВК-100 щодо Василя Бондара наразі відкрито провадження у Державному бюро розслідувань, тому «етапувати його туди не мали права».

«Очільники пенітенціарної служби України були проінформовані про ситуацію, але проігнорували її. Більше того, такі нещодавні події як бунт у ВК-62 у Черкасах та ситуація у Бердянській колонії №77 вказують на те, що пенітенціарна система України та зокрема Державна кримінально-виконавча служба потребує негайної люстрації», – зазначили у «Синдикаті».

Правозахисники наголошують, що повідомили про «факти катувань» офіційні органи влади, зокрема Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову. Зазначається також, що «Синдикат» вимагатиме люстрації заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова та притягнення до кримінальної відповідальності очільника ДКВС Олександра Крикушенка.

Пізніше у «Синдикаті»​ повідомили, що Бондару надали медичну допомогу і від дав свідчення «про свавілля у Темнівській колонії №100» прокурору з нагляду у Лук’янівському СІЗО.

«Тим не менш, Василь заявив, що доки йому загрожує етапування до ВК-100, він готовий будь-якої миті покінчити життя самогубством», – зазначили правозахисники.