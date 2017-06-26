Колишні засуджені закликали ООН розібратися у справах щодо туртур у колоніях

З нагоди Всесвітнього дня підтримки жертв катувань колишні в’язні та правозахисники провели біля київського представництва Організації Об’єднаних Націй акцію під гаслом «Зупиніть харківські концтабори», вимагаючи покарання причетних до знущань над засудженими у виправних колоніях у Харківській області.

Як зазначили учасники мітингу, слідство щодо тортур у Олексіївській виправній колонії №25, яке Генеральна прокуратура України розпочала на їхнє прохання, припинилося, тому вони намагаються привернути увагу світової спільноти до проблеми.

«У грудні 2015 року ми оголосили голодування. Тоді дуже багато ув’язнених прийшли до ГПУ зі своїми історіями та шрамами, зі своїми наочними доказами, що залишилися після відбування покарання. Нам вдалося досягти створення спеціальної слідчої комісії, яка мала розбирати злочини у Харківській області. Однак як тільки люди почали проходити експертизи, охочих виявилося дуже багато. Це все переслали назад у Харківську область», – зазначив керівник громадської організації «Альянс Української Єдності» і один з організаторів мітингу Олег Цвілий.

28 червня представники «Альянс Української Єдності» та «Правозахисне об’єднання «Синдикат» разом з правозахисниками та засудженими, що зазнали знущань під час відбування покарання, планують провести зустріч з представниками ГПУ, аби ознайомитися з поточним станом розслідування щодо чиновників адміністрацій колоній та управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області, яких підозрюють у причетності до тортур. Учасники мітингу звернулися до ООН з проханням призначити наглядача, який би був присутній на цій зустрічі.

Як наголосив голова громадської організації «Правозахисне об’єднання «Синдикат» Євген Чепелянський, учасники акції готові надати ООН свідчення щодо випадків жорстокого порушення прав людини у місцях позбавлення волі, серед яких ґвалтування, перетягування гамівної сорочки та травмування рук наручниками.