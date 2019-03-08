Директор «Спецтехноекспорту» та два екс-посадовці вийшли із Лук'янівського СІЗО під заставу

Директор «Спецтехноекспорту» Владислав Бельбас та двоє екс-посадовців підприємства вийшли із Лук’янівcького СІЗО, повідомила прес-служба компанії в коментарі «5 каналу».

Разом із Бельбасом на волю вийшли попередній очільник компанії Павло Барбул та екс-директор департаменту Денис Панасенко.

Солом’янський районний суд Києва 6-7 березня обрав запобіжні заходи чинному і чотирьом колишнім посадовцям «Спецтехноекспорту», яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень коштів держпідприємства. Для усіх визначили арешт з можливістю застави, і лише одному з фігурантів – домашній арешт.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром».

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 480 кримінальних проваджень щодо порушень на підприємствах державного концерну «Укроборонпром».