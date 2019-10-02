Кримінально-виконавча служба: у колоніях та ізоляторах перебуває понад 50 тисяч людей

В українських колоніях та слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч людей, повідомила Державна кримінально-виконавча служба України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 1 вересня 2019 року, у слідчих ізоляторах трималося 19 237 осіб, у виправних колоніях – 34 490 осіб, у виховних колоніях – 96 осіб», – розповіли в Державній кримінально-виконавчій службі України.

ДКВС здійснює керівництво органами і установами виконання покарань в Україні, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення. Вона замінила Державну пенітенціарну службу, розформовану у 2017 році.