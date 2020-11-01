В Україні понад 1500 довічно ув’язнених – Мін’юст

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на сьогодні в країні до довічного ув’язнення засуджені півтори тисячі осіб.

«У нас навіть більше, ніж півтори тисячі «довічників» в Україні. Утримання кожного з них – це не менше ніж 10 тисяч гривень на місяць. Ми їх харчуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це поганенької якості, але менше з тим. Фінансування йде і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їхня кількість збільшується постійно», – повідомив Денис Малюська.

Він висловив переконаність, що особи, які відбувають довічне покарання, обов’язково мають займатися трудовою діяльністю.

«Якщо хтось вважає, що вони не повинні працювати, а вони повинні дивитися у стелю і «насолоджуватися життям», а потім врешті-решт на якомусь етапі у глибокій старості померти, то це неправильно», – сказав міністр про ідею для «довічників» частково себе утримувати, працюючи.

6 серпня у Міністерстві юстиції оголосили про початок великого розпродажу нерухомого майна пенітенціарної системи. Йдеться про установи виконання покарань, такі як слідчі ізолятори (СІЗО) та виправні центри.