У Мін’юсті прозвітували про ремонти в українських СІЗО завдяки послузі платних камер

В Україні за кошти, які надійшли від реалізації платних камер в СІЗО, відремонтували 28 безкоштовних камер. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 01.01.21 за кошти, які надійшли від реалізації платних камер в слідчих ізоляторах, відремонтували 28 безкоштовних камер», – йдеться в повідомленні.

У Мін’юсті додали, що зараз у слідчих ізоляторах потребує ремонту 2541 камера.

«Згідно з інформацією, наданою слідчими ізоляторами ДКВС України, в залежності від стану камерних приміщень, проводились такі ремонтні роботи як вирівнювання, шпаклювання, фарбування стін та стелі, облицювання плиткою, ремонт підлоги, встановлення енергозберігаючих вікон, заміна водопровідної та каналізаційної системи, заміна сантехніки та електропроводки, заміна меблів тощо», – розповіли в міністерстві.

Зокрема, відремонтували:

у Київському слідчому ізоляторі – 9 камер;

у Хмельницькому слідчому ізоляторі – 1 камеру;

у Львівській установі виконання покарань №19 – 1 камеру;

у Запорізькому слідчому ізоляторі – 4 камери;

у Вільнянській установі виконання покарань №11 –1 камеру;

у Харківському слідчому ізоляторі – 2 камери;

у Полтавській установі виконання покарань №23 – 4 камери;

у Сумському слідчому ізоляторі – 1 камеру;

в Одеському слідчому ізоляторі – 1 камеру;

в Миколаївському слідчому ізоляторі – 1 камеру.

Також в Мін’юсті зауважили, що станом на 29 січня 2021 року «Послугою наперед» скористалися 32 рази.

У 2020 році сума надходжень від платних камер перевищила 2 мільйони гривень, повідомляв раніше міністр юстиції Денис Малюська.

Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні 2020-го. Торік у травні платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.