Платні камери у СІЗО заробили свій перший мільйон гривень – міністр

Платні камери у слідчих ізоляторах заробили для держави перший мільйон гривень, повідомив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці.

«Сьогодні платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень! Однозначний чемпіон – державна установа «Київський слідчий ізолятор», яка заробила (і ефективно витрачає на ремонти безкоштовних камер) 621 507 гривень», – написав Малюська.

Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні перші платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.