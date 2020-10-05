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05 жовтня 2020, Київ 15:50
Новини | Політика

Платні камери у СІЗО заробили свій перший мільйон гривень – міністр

Міністр: однозначний чемпіон – державна установа «Київський слідчий ізолятор», яка заробила 621 507 гривень

Платні камери у слідчих ізоляторах заробили для держави перший мільйон гривень, повідомив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці.

«Сьогодні платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень! Однозначний чемпіон – державна установа «Київський слідчий ізолятор», яка заробила (і ефективно витрачає на ремонти безкоштовних камер) 621 507 гривень», – написав Малюська.

Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні перші платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.

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