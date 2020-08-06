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06 серпня 2020, Київ 15:32
Новини | Події

Платні камери дозволили заробити 450 тисяч гривень – Мін’юст

Станом на 5 серпня платними камерами скористалися у 13 СІЗО

Платні камери дозволили заробити 450 тисяч гривень, повідомило Міністерство юстиції України.

«За користування платними камерами в слідчих ізоляторах різних міст України вже сплачено понад 454 тисячі гривень. Станом на 5 серпня цією послугою скористалися у 13 СІЗО», – розповіли у Мін’юсті.

Найбільші суми було сплачено за користування платними камерами Київського слідчого ізолятора, Полтавської установи виконання покарань та Запорізького слідчого ізолятора. Ці три установи разом отримали понад 365 тисяч гривень.

Згідно з повідомленням, найменше коштів за перебування у платних камерах отримали у Вільнянській установі виконання покарань – 3,3 тисячі гривень.

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Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні перші платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.

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