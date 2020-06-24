Мін’юст: за платні камери у СІЗО заплатили вже понад 150 тисяч гривень

Станом на 24 червня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах заплатили понад 153 тисячі гривень. Про це повідомили у міністерстві юстиції України.

«Ці кошти будуть спрямовані на проведення ремонтів у звичайних камерах слідчих ізоляторів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що 128 тисяч від загальної суми заробили у Київському слідчому ізоляторі.

На початку червня міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода оцінив перспективи платних камер із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали запроваджувати останнім часом.

Зокрема, він прогнозував збільшення попиту на такі камери, кошти, отримані за це, будуть сплачені офіційно, а не корупційним чином, як хабарі, і підуть на ремонт камер СІЗО.