Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 серпня 2020, Київ 17:27
Фотогалереї

«Переночувати» в Одеському СІЗО вдвічі дешевше, аніж в Київському – в одеському ізоляторі відкрили платні камери (фоторепортаж)

В Одеському слідчому ізоляторі відкрили дві платні камери. Доба тут коштує менше від тисячі гривень, тиждень – три з половиною, а місяць – чотири тисячі гривень. Одна камера розрахована на трьох людей, друга – на двох. Це в кілька разів дешевше, аніж в Києві. В столиці місяць перебування у такій камері коштує 12 тисяч гривень, а доба – дві тисячі. За наявності попиту кількість платних камер в одеському СІЗО збільшать, а доходи від їхньої оренди скерують на поліпшення умов утримання арештованих осіб. Протягом кількох років платні камери мають себе окупити.
Платна камера на три особи &ndash; на стінах картини, на шафах &ndash; зелені рослини&nbsp;
1 Платна камера на три особи – на стінах картини, на шафах – зелені рослини 
Поблизу слідчого ізолятора кілька &laquo;висоток&raquo;, їх можна побачити з віконця камери
2 Поблизу слідчого ізолятора кілька «висоток», їх можна побачити з віконця камери
Ремонт двох камер завершили зовсім недавно і в адміністрації вже є заявки на ці місця&nbsp;
3 Ремонт двох камер завершили зовсім недавно і в адміністрації вже є заявки на ці місця 
Цю камеру також вже готують до ремонту і переобладнання.&nbsp;Всього в Одеському СІЗО зараз перебуває близько 1200 осіб
4 Цю камеру також вже готують до ремонту і переобладнання. Всього в Одеському СІЗО зараз перебуває близько 1200 осіб
&laquo;Безкоштовні&raquo; камери розташовані поруч.&nbsp;За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, неофіційні &laquo;збори&raquo; за перебування в комфортній камері значно більші, аніж перебування в новій, платній камері
5 «Безкоштовні» камери розташовані поруч. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, неофіційні «збори» за перебування в комфортній камері значно більші, аніж перебування в новій, платній камері
Платні камери створили в одному зі старих корпусів одеського СІЗО. Тюремний комплекс був побудований ще в 1894 році
6 Платні камери створили в одному зі старих корпусів одеського СІЗО. Тюремний комплекс був побудований ще в 1894 році
Головна будівля одеського СІЗО &ndash; пам&rsquo;ятка архітектури. У Міністерства юстиції є плани щодо перенесення слідчих ізоляторів за межі міста &ndash; приватизувати старі будівлі і земельні ділянки та побудувати нові сучасні будівлі
7 Головна будівля одеського СІЗО – пам’ятка архітектури. У Міністерства юстиції є плани щодо перенесення слідчих ізоляторів за межі міста – приватизувати старі будівлі і земельні ділянки та побудувати нові сучасні будівлі
Перетворення старовинної тюрми в готельний чи торговельний комплекс обговорювали ще в 2015 році, але далі розмов справа &laquo;не пішла&raquo;. Зараз в парламенті розглядають законопроєкт із продажу СІЗО та колоній, які розташовані в центрі міста &ndash; як в Одесі чи Києві&nbsp;
8 Перетворення старовинної тюрми в готельний чи торговельний комплекс обговорювали ще в 2015 році, але далі розмов справа «не пішла». Зараз в парламенті розглядають законопроєкт із продажу СІЗО та колоній, які розташовані в центрі міста – як в Одесі чи Києві 
За умовами утримання арештантів, одеський СІЗО мало не найгірший в Україні, каже міністр юстиції. Платні камери мають принести пенітенціарній установі додаткові гроші на ремонт і обслуговування старих корпусів
9 За умовами утримання арештантів, одеський СІЗО мало не найгірший в Україні, каже міністр юстиції. Платні камери мають принести пенітенціарній установі додаткові гроші на ремонт і обслуговування старих корпусів
Зображення 16x9

Михайло Штекель

Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG