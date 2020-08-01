«Переночувати» в Одеському СІЗО вдвічі дешевше, аніж в Київському – в одеському ізоляторі відкрили платні камери (фоторепортаж)

В Одеському слідчому ізоляторі відкрили дві платні камери. Доба тут коштує менше від тисячі гривень, тиждень – три з половиною, а місяць – чотири тисячі гривень. Одна камера розрахована на трьох людей, друга – на двох. Це в кілька разів дешевше, аніж в Києві. В столиці місяць перебування у такій камері коштує 12 тисяч гривень, а доба – дві тисячі. За наявності попиту кількість платних камер в одеському СІЗО збільшать, а доходи від їхньої оренди скерують на поліпшення умов утримання арештованих осіб. Протягом кількох років платні камери мають себе окупити.