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24 липня 2020, Київ 14:59
Новини | Події

Мін’юст пропонує подарункові сертифікати на користування платними камерами в СІЗО – міністр

Відремонтовані камери в Лук’янівському СІЗО Києва

Відсьогодні Міністерство юстиції пропонує подарункові сертифікати на користування платними камерами в українських слідчих ізолятора, повідомив голова Мін’юсту Денис Малюська у Facebook.

«Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може, навпаки, забули запросити? Усе ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання», – написав Малюська.

За його словами, придбати сертифікат можна за таким алгоритмом:

  • перейдіть за посиланням;
  • оберіть слідчий ізолятор;
  • оберіть кількість днів ув’язнення (у днях, тижнях або місяцях) та вартість;
  • сплатіть послугу;
  • роздрукуйте сертифікат та квитанцію, які надійдуть на електронну пошту.

Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.

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