За платні камери в СІЗО вже заплатили майже пів мільйона гривень – Мін’юст

Утримувані в слідчих ізоляторах вже заплатили понад 495,5 тисячі гривень за користування платними камерами, заявляє Міністерство юстиції України увечері 12 серпня.

«Станом на 11 серпня за користування платними камерами у слідчих ізоляторах України сплачено понад 495,5 тисяч гривень. Новою послугою скористалися вже у 17 СІЗО», – йдеться в повідомленні.

За даними Мін’юсту, більшу частину цієї суми заплатили утримувані в Київському слідчому ізоляторі – 332 тисячі гривень. На другому місці – Полтавська установа виконання покарань, яка отримала 24 900 гривень. В решті закладів суми отриманих платежів варіюються від 3 300 до 20 400 гривень.

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Міністерство юстиції анонсувало платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах у квітні. У травні перші платні камери з’явилися в Лук’янівському СІЗО Києва, а згодом і в інших містах.