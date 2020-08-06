Мін’юст прилаштував урятованих на Донбасі левів і ведмедів 

Державна виконавча служба безкоштовно передала благодійним організаціям та природним паркам трьох левів і шістьох ведмедів, урятованих від голодної смерті на Донбасі. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Рішенням комісії вирішили безоплатно передати:

ведмедя гімалайського на прізвисько «Мальвіна» – благодійній організації «Міжнародний благодійний фонд «Збережи дикість»;

ведмедя бурого на прізвисько «Балу» та ведмедя бурого на прізвисько «Тимоша» – Національному природному парку «Синевир»;

лева на прізвисько «Річчі», лева на прізвисько «Вітольд» та лева на прізвисько «Багіра» – благодійному фонду «Нейтон»;

ведмедя бурого на прізвисько «Потап», ведмедя бурого на прізвисько «Ганна» та ведмедя бурого на прізвисько «Маша» – ТОВ «Ведмежий притулок-Домажир».

«Безоплатна передача новим власникам конфіскованих тварин – це спільний результат команди Міністерства юстиції та громадських активістів. Старий порядок, згідно з яким конфісковані тварини за рішенням суду продавалися на відкритому аукціоні, викликав суперечливі почуття…» – заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

У червні 2020 року держава намагалася реалізувати тварин як «арештоване майно», але знайти покупців не вдалося.

У 2019 році суд конфіскував левів та ведмедів із приватного зоопарку у Покровську на Донеччині, оскільки тварини були доведені до виснаження. Одного лева не вдалося врятувати, він загинув. Інші проходили реабілітацію в приватному центрі для тварин під Запоріжжям, а ведмедів рятували в Карпатах у центрі «Синевир».

Пізніше одного лева на ім’я Льова відправили до Південної Африки – оскільки тварина була молодою, її вирішили повернути у природне середовище, в центр для диких тварин Love Lions Alive.