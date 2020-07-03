Виконавча служба виставила на безплатну реалізацію врятованих на Донбасі левів і ведмедів

Державна виконавча служба виставила на безплатну реалізацію трьох левів і шістьох ведмедів, урятованих свого часу від голодної смерті на Донбасі.

Для того, щоб стати власником левів Річчі, Вітольда або Багіри чи ведмедів Балу, Маші, Мальвіни, Ганни, Потапа або Тимоші, треба звернутися до органу виконавчої служби в місті Василівка Запорізької області.

У червні 2020 року держава намагалася реалізувати тварин як «арештоване майно», але знайти покупців не вдалося.

У 2019 році суд конфіскував левів та ведмедів із приватного зоопарку у Покровську на Донеччині, оскільки тварини були доведені до виснаження. Одного лева не вдалося врятувати, він загинув. Інші проходили реабілітацію в приватному центрі для тварин під Запоріжжям, а ведмедів рятували в Карпатах у центрі «Синевир».

Пізніше одного лева на ім'я Льова відправили до Південної Африки – оскільки тварина була молодою, її вирішили повернути у природне середовище, в центр для диких тварин Love Lions Alive.