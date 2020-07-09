Державна виконавча служба виставила на безоплатну реалізацію трьох левів і шістьох ведмедів, урятованих свого часу від голодної смерті на Донбасі. Від січня 2019 року вони тимчасово проживали у приватному реабілітаційному центрі для хижаків у Василівці Запорізької області. Згодом суд ухвалив рішення про конфіскацію тварин, і тепер держава готова безкоштовно передати їх новому власнику, який зможе забезпечити їм належні умови проживання. Документи від охочих забрати хижаків державна виконавча служба прийматиме до кінця липня. Наразі це перший випадок в Україні, коли держава передаватиме конфіскованих судом диких тварин новим власникам. Бажання забрати левів виявили у південноафриканському центрі для диких тварин Love Lions Alive, куди вже переїхав один із левів із міста Покровськ, що на Донеччини. Ведмедів готові прийняти у реабілітаційних центрах Румунії та України.