Канада заборонила імпорт цуциків з України після червневого рейсу МАУ, на якому виявили десятки мертвих тварин

Уряд Канади заборонив імпорт цуциків з України. Заборона стосується цуциків молодших за вісім місяців, які ввозяться до країни для продажу. Про це напередодні повідомив канадський мовник CBC у Twitter.

Відповідне рішення оприлюднив офіційний сайт уряду Канади.

«Канадська агенція з контролю за якістю харчових продуктів (CFIA) серйозно ставиться до завдання захищати тварин. Після розслідування проведеного агенцією з приводу значної партії цуциків з України, агенція вирішила скасувати дозволи на імпорт будь-яких цуциків для продажу віком меншим за 8 місяців з України. З 6-го липня CFIA більше не буде видавати нових дозволів на імпорт собак для продажу віком менше за 8 місяців з України», – повідомляє сайт уряду Канади.

Уряд Канади додав, що рішення лишатиметься у силі доки CFIA не переконається, що виконуються умови імпорту та міжнародні стандарти і що тварини будуть здатні подорожувати безпечно.

Рішення було ухвалено після того, як минулого місяця до Торонто (Pearson International Airport) літаком МАУ було доправлено 500 цуциків породи бульдог, майже 40 виявились мертвими, а ще десятки були серйозно хворі по прибуттю. Тоді про подію повідомила низка українських ЗМІ, включно із ЗІК.

Після події МАУ оприлюднила заяву у червні:

«Всі у МАУ висловлюють співчуття з приводу трагічної загибелі тварин на нашому рейсі. МАУ співпрацює із місцевою владою, щоб визначити, що сталося та здійснити будь-які зміни необхідні, щоб попередити повторення подібної ситуації».

У червневому матеріалі CBC відзначали, що на думку зоозахисників рейси з України та Східної Європи часто перевозять значну кількість призначених на продаж цуценят у незадовільних умовах.