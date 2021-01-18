Фонд держмайна заявляє про тиск на «ОГХК» та зрив планів із приватизації на 12 млрд

Україна може недоотримати 12 мільярдів гривень до бюджету від приватизації в 2021 році, заявляє Фонд державного майна 18 січня.

У Фонді вказали на дії правоохоронців, які нібито спрямовані на «дестабілізацію державних підприємств». Ці дії, стверджує установа, «мають протиправний характер, можуть призвести до згортання приватизаційного процесу в 2021 році та несуть ризики втрати 12 млрд гривень бюджетних надходжень».

«Минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, вчинили спробу незаконного тиску на акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Представники правоохоронних органів здійснили низку безпрецедентних процесуальних порушень у ході проведення слідчих дій. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до вчинення начебто протиправних дій», – йдеться в пресрелізі Фонду.

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В установі ці дії назвали частиною «кампанії з тиску на АТ «ОГХК» та дискредитації підприємства». ФДМ вказує на те, що приватизація компанії передбачена меморандумом про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. Інтерес до її купівлі висловили, за даними Фонду, 16 іноземних компаній, стартову ціну очікують на рівні «кількох мільярдів гривень».

Минулого тижня «ОГХК» заявила про обшуки. У грудні видання «Главком» повідомило, що Служба безпеки України розслідує ймовірне постачання продукції компанії до окупованого Криму.

СБУ наразі не коментувала заяву Фонду державного майна.