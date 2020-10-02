Фонд держмайна звільнив очільника «ОГХК» за «шкоду майновим інтересам держави»

Фонд державного майна вирішив звільнити тимчасового виконувача обов’язків «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» Пітера Девіса. Про це Фонд повідомив 2 жовтня.

Відповідне рішення в установі ухвалили через факти про нібито «порушення т.в.о. голови правління ОГХК Пітером Девісом умов трудового контракту, висвітлених у тому числі у численних зверненнях народних депутатів України, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави».

Зокрема, зазначають у Фонді, у вересні 2020 року Девіс вирішив відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, який входить до структури ОГХК, компаніям попередніх керівників підприємства, відсторонених через корупцію.

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«Одночасно з цим Пітер Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів. Зазначені учасники ринку забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів США», – стверджують у ФДМУ.

Рішення про звільнення очільника ОГХК у Фонді називають «екстреним» і стверджують, що забезпечать підготовку підприємства для залучення інвестора через приватизаційний аукціон. Він стане можливим після зняття заборони на аукціони з великої приватизації.

Пітер Девіс наразі публічно не коментував заяви ФДМУ.

У квітні ФДМУ відсторонив виконувача обов’язків голови «ОГХК» Максима Макарова і призначив на його місце Пітера Девіса.