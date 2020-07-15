ФДМУ продала готель «Дніпро» за понад 1,1 мільярда гривень

Аукціон за готель «Дніпро» в центрі Києва завершився, повідомляє Фонд державного майна України 15 липня.

За результатами торгів, 100% акцій державного підприємства «Готель «Дніпро» перейшли у приватну власність за трохи більше ніж 1 мільярд 111 мільйонів гривень. Аукціон почався з ціни 80,9 мільйона гривень.

Покупець – товариство з обмеженою відповідальністю «Смартленд». За даними майданчика ProZorro.Продажі, його ціна на 111 гривень 11 копійок більша за попередню пропозицію від підприємства «Українська інвестиційна група».

Торги відбувалися в три раунди, в останньому взяли участь 29 претендентів на підприємство.

Про намір продати готель «Дніпро» ще навесні ФДМУ заявила в лютому 2020 року.

Того ж місяця голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив, що у 2020 році Україна планує віддати під приватизацію більш ніж 500 державних підприємств.

У 2019 році Україна заробила на приватизації 536,5 мільйона гривень замість запланованих 17,1 мільярда. У 2020 році уряд хоче отримати від приватизації 12 мільярдів гривень.