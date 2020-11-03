«Ощадбанку» необхідна приватизація – новий голова банку Сергій Наумов вступив на посаду

Новий голова правління державного «Ощадбанку» Сергій Наумов 3 листопада офіційно вступив на посаду, заявивши, що «посилення конкурентних переваг та приватизація» будуть пріоритетними у його порядку денному.

«Щоб остаточно відірватись від минулого, «Ощадбанку» необхідна приватизація. Потрібно, щоб у капітал банку увійшов іноземний інвестор, який не лише принесе сучасні технології, але й зміцнить довіру до фінансового інституту. Щоб знайти цього інвестора, потрібно й далі працювати над підвищенням конкурентоздатності Ощаду», – написав Наумов у фейсбуці.

Він наголосив на важливості підтримки бізнесу та запевнив, що «Ощадбанк» під його керівництвом продовжуватиме активну участь у держпрограмі про «доступні кредити», а також розвиватиме власні проєкти підтримки бізнесу.

Наглядова рада «Ощадбанку» 3 жовтня призначила головою правління фінустанови Сергія Наумова замість Андрія Пишного, каденція котрого тривала понад шість з половиною років. В останній день роботи Андрія Пишного на посаді у мережі користувачі, колеги і громадськість влаштували своєрідний «флешмоб вдячності» Пишному за роки праці як голови «Ощадбанку».

У червні Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління «Ощадбанку». Із вересня 2014 року він обіймав аналогічну посаду у «Піреус банку МКБ».

«Ощадбанк» після «Приватбанку» є другим за розмірами активів державним банком України.