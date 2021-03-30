Верховна Рада розблокувала велику приватизацію

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт щодо приватизації об’єктів великої приватизації. За підтримку проєкту закону в другому читанні проголосували 257 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Проєкт закону передбачає виключення із закону (Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) – ред.) пункт, згідно з яким тимчасово, на період карантину та обмежувальних заходів, вводилась заборона на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації.

Велику приватизацію було призупинено законом від 30 березня 2020 року, що встановлював обмеження на здійснення приватизації великих об’єктів, в тому числі на підготовку до продажу і на самі аукціони.