У Мінекономіки оцінили у майже 1 млрд грн вартість приватизованих в Україні за січень-березень об’єктів

Вартість об’єктів, приватизованих протягом січня-березня поточного року в Україні, становить майже один мільярд гривень, повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Втім, як зауважують у відомстві, ще не всі переможці торгів встигли підписати договори про купівлю-продаж активів, тож в підсумку сума може бути більшою.

«З початку року було проведено 377 успішних аукціонів, за результатами яких надходження до бюджету складуть 963 млн грн. Результати малої приватизації у першому кварталі 2021 року вкотре доводять високу зацікавленість зі сторони інвесторів. Так, у березні участь в приватизаційних торгах брали в середньому більше 4-х підприємців», – йдеться в повідомленні.

Профільний міністр Ігор Петрашко назвав приватизацію «одним із драйверів економічного зростання».

30 березня Верховна Рада України ухвалила закон про розблокування великої приватизації. Її було призупинено законом від 30 березня 2020 року (про соціальні та економічні гарантії у зв’язку з поширенням COVID-19), що встановлював обмеження на здійснення приватизації великих об’єктів, в тому числі на підготовку до продажу і на самі аукціони.

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