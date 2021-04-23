Продати «Приватбанк» – місія нездійсненна?

Націоналізований у 2016 році «Приватбанк» хочуть знову приватизувати. На продаж банк планують виставити найближчим часом. Про це в інтерв’ю виданню GlobalCapital розповів голова Нацбанку України Кирило Шевченко. Він додав, що приватизація «Приватбанку «зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі зі США і ЄС».

Голова НБУ також висловив сподівання, що судові процеси з колишніми власниками «Приватбанку» Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завершаться до кінця поточного року. Однак експерти сходяться на тому, що такий дедлайн малореалістичний. Радіо Свобода розбиралося, чому «Приватбанк» планують продати, чи реально це та чи зацікавлені міжнародні інвестори у приватизації найбільшого банку України?

Навіщо взагалі продавати «Приватбанк»?

Курс на приватизацію державних банків закладений в урядовій стратегії реформування державного банківського сектору. ЇЇ оновлену версію Кабінет міністрів схвалив у вересні 2020 року. Згідно із нею, уряд планує знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.

Тому у заяві Шевченка немає нічого нового. Це може бути сигналом для потенційних інвесторів, що банк готують до продажу, а також намагання «потроху промацати зацікавленість сторін», вважає економічний журналіст та співавтор книги про «Приватбанк» «Приватна історія» Андрій Яніцький.​

До націоналізації «Приватбанку» частка держави у банківському секторі складала 30%. Саме до державних банків зазвичай прикута прискіплива увага міжнародних кредиторів України, адже історично саме вони приносили держави великі збитки, зазначають фахівці. Уряд ставить собі за мету приватизувати більше державних банків, аби зробити їх незалежними від можливого політичного впливу.

Через два роки після націоналізації «Приватбанку» тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що банк продадуть впродовж п’яти років, тобто, до лютого 2023 року. Згідно зі звітами фінустанови, за час, що банк перебував у державній власності, він став прибутковим, а у 2019 році приніс рекордні 32 мільярди гривень чистого прибутку.

«Приватбанк» може коштувати багато грошей… Зараз існує багато оцінок. Але я чув серед економістів суму в 100 мільярдів гривень, наприклад

«Приватбанк» виглядає найбільш успішним на тлі інших державних банків. Він генерує третину прибутків усього банківського сектору, у нього незалежне корпоративне управління, в нього відлагоджені процеси, велика клієнтська база, і він може коштувати багато грошей… Зараз існує багато оцінок. Але я чув серед економістів суму в 100 мільярдів гривень, наприклад. Плюс є перспектива повернення коштів колишніх акціонерів», – пояснює у коментарі Радіо Свобода Андрій Яніцький, чому продаж «Приватбанку» може означати великі надходження у державний бюджет.

Та чи є зараз попит?

Ні, немає, вважає інвестиційний банкір Dragon Capital. «Ніхто найближчим часом «Приватбанк» не продасть, бо його ніхто не купить», – каже він у коментарі Радіо Свобода. Раніше він пояснював, що зараз великі міжнародні інвестори просто не зацікавлені у купівлі будь-яких державних банків України. Натомість поки вони лише частково входять у такі проєкти.

З іншого боку, приватизацію гальмують судові процеси, в яких «Приватбанк» намагається стягнути активи з колишніх власників, а ті оскаржують націоналізацію. Невизначеність, чим вони завершаться, створює ризики для потенційних інвесторів, пояснюють фахівці.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, таких справ – понад сто. А розслідування і розгляди справ судами ведуться у кількох юрисдикціях: в Україні, Ізраїлі, на Кіпрі, у Великій Британії та США.

Чи дійсно вдасться завершити ці процеси до кінця року, як планує голова НБУ? Експерти сходяться на тому, що ні. Однак не всі погоджуються, що суди, що тривають, обов’язково стануть на заваді приватизації.

«Є ті, хто не боїться Коломойського»

Сергій Фурса вважає, що поки «питання з Коломойським» не буде закрите, про продаж «Приватбанку» не може бути мови. Про це він написав у себе на сторінці у фейсбуці.

«Але, можливо, воно [питання] і буде вирішене. В інтерв’ю французькій пресі пан президент каже, що реформам в Україні заважають рейдери з 90-х. А всі ж знають, хто в нас відомий як найбільший рейдер», – додає Фурса.

«Вирішити питання із Коломойським» очікують від влади України і в МВФ, і у Білому домі. Нещодавні санкції Держдепартамент проти Ігоря Коломойського, хоч і не через справу «Приватбанку», про це сигналізують, вважає Олександр Мартиненко, гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна».

Таку думку він висловив в ефірі програми «Свобода Live» 5 березня. «США сигналізуватимуть, щоб Коломойського в принципі виключили з економічного життя в Україні», – сказав Мартиненко.

Але є компанії, які Коломойського не бояться, каже Андрій Яніцький: «З урахуванням того, що судові процеси тривають, знайдуться компанії, які захочуть купити банк, які не бояться Коломойського чи Боголюбова. Американські, південнокорейські або японські компанії можуть викласти за нього кругленьку суму».

З урахуванням того, що судові процеси тривають, знайдуться компанії, які захочуть купити банк, які не бояться Коломойського чи Боголюбова

Зараз у США розглядають позов «Приватбанку» проти його колишніх власників через імовірне відмивання коштів на суму 470 мільйонів доларів США.

А 18 квітня стало відомо, що Коломойський і Боголюбов, імовірно, придбали 13 сталеливарних заводів у США на виведені з «Приватбанку» кошти. Про це дізналися журналісти видання Pittsburgh Post-Gazette.

«Все вказує на те, що в Америці по Коломойському йде системна робота всіх слідчих органів, і справи у нього кепські. Тому я не впевнений, що усі справи вдасться виграти цього року, але те, що їх [колишніх власників «Приватбанку»] будуть наздоганяти – це 100%», – каже Яніцький.

Отже, якщо спробувати відповісти на запитання у заголовку цього тексту, з огляду на слова експертів, то відповідь така: «Місія таки здійсненна, але не найближчим часом».