Справу за позовом компаній Суркісів до «Приватбанку» передали на розгляд Великої Палати ВС

Колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду передала до Великої Палати ВС справу за позовом іноземних компаній до «Приватбанку» про виконання вимог депозитних договорів. Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

«Колегія суддів частково задовольнила клопотання акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, передала справу на розгляд Великої Палати ВС у зв’язку з існуванням виключної правової проблеми на підставі частини 5 статті 403 ЦПК України», – мовиться в повідомленні.

У суді додали, що колегія суддів відмовила у задоволенні заяви представника позивачів про відвід судді-доповідача Сергія Погрібного.

«У цій справі позивачі просили суд забезпечити позов про зобов’язання відповідача виконувати умови депозитних договорів шляхом зобов’язання АТ КБ «ПриватБанк» належно виконувати умови договорів у частині нарахування та виплати відсотків, а також користування / розпорядження / повернення / виплати грошових коштів, розміщених на рахунках позивачів, та встановлення низки заборон для банку», – додали в суді.

Наприкінці 2016 року під час націоналізації «Приватбанку», грошові кошти, розміщені родиною Суркісів і їхніми компаніями на депозитних рахунках «Приватбанку» і його філій, потрапили під процедуру bail-in, бо Суркіси були визнані пов’язаними з «Приватбанком» особами.

Родина Суркісів оскаржила те рішення. Згадана в повідомленні судова справа – лише одна з кількох, у яких Суркіси з різним успіхом домагаються визнання їх не пов’язаними з «Приватбанком» часів власництва олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і повернення їм коштів.

2 вересня 2020 Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з державного «Приватбанку» майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів.

9 вересня 2020 Верховний суд зупинив виконання ухвали про стягнення 350 мільйонів доларів з «Приватбанку» на користь компаній Суркісів.