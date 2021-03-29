Ексголову правління «Приватбанку» Дубілета оголосили в розшук – САП

Колишнього голову правління «Приватбанку» Олександра Дубілета оголосили в розшук. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП додали, що таке рішення ухвалили 26 березня.

Дубілета оголосили в розшук у межах провадження щодо розтрати коштів, зазначили у САП.

Олександр Дубілет поки не коментував цю інформацію.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень ще трьом особам: колишнім голові правління, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій «Приватбанку».

«Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк» тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 мільйона доларів США (8,2 мільярда гривень за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам. Для прикриття фактичної розтрати коштів «Приватбанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що згадана схема є другим епізодом «злочинної діяльності топменеджменту «Приватбанку», який викрили детективи НАБУ». Перший стосувався схеми з виведення майже 140 мільйонів гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію, додали в бюро.

Загалом, за даними НАБУ, на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «Приватбанку», два його заступники і два керівники департаментів. Ексочільник «Приватбанку» є підозрюваним в обох епізодах.

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На майно підозрюваних осіб наклали тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків, додали в НАБУ, досудове розслідування триває.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка санкціонувала ще три підозри колишнім посадовим особам «Приватбанку», на своїй сторінці у фейсбуці написала, що «слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію».

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.