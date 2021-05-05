Загроза наступу Росії з Криму зберігається – голова прикордонслужби

Загроза наступу Росії з території анексованого Криму все ще зберігається, заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

«Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання (російських військ у Криму – ред.) може почати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму ... Відведення почалося. Але до цього було і нарощування тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки», – сказав Дейнеко в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, українська розвідка на даний момент фіксує часткове відведення російських військ із території Криму.

«Наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато. Однак стверджувати, що всі війська будуть виведені, на мій погляд, ще рано. Ми за цим процесом будемо дуже уважно спостерігати і, звичайно, інформувати громадськість», – сказав Дейнеко.

Він зазначив, що при цьому українська розвідка не спостерігає відведення російських військ із таборів поблизу Воронежа і міста Богучар у Воронезькій області Росії.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.