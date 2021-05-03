Загроза в Азовському морі є безпрецедентно великою – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував перекидання Росією сил в Азовське море.

«Є велика зараз загроза в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є (і двосторонні, і на міжнародних майданчиках), задіяні. Але знову ж таки це юридичні і політичні інструменти. На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міноборони в зміцнені ВМС України», – наголосив міністр.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Міністерство оборони Росії 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.

У НАТО сказали, що заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло».

В останні тижні Україна і її західні союзники заявляли про небачене з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.