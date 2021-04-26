Азовське море повністю мілітаризоване Росією – Марчук

Азовське море повністю мілітаризоване Росією, заявив в інтерв’ю проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ колишній прем’єр-міністр, екссекретар РНБОУ, ексміністр оборони, перший голова Служби безпеки України, генерал армії України Євген Марчук.

«Азовське море і Керченська протока, за (українсько-російським – ред.) договором 2003 року, – спільні води двох країн. Тобто в повному обсязі міжнародне морське право там не діє. Тому прикордонні катери ФСБ господарюють в Азовському морі. Саме через Волго-Донський канал туди загнали Каспійський флот. Тобто Азовське море повністю мілітаризоване Росією. Навіть на тій частині узбережжя Азовського моря, яка залишилась підконтрольною нам, близько семи десантно небезпечних місць. Це пов’язане з мілиною», – сказав він.

Росія під приводом військових навчань оголосила про перекриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн на період із 24 квітня до 31 жовтня. Оголошена Міноборони Росії заборона поки не стосується комерційних суден, що йдуть у порти Маріуполя і Бердянська і з них.​

Українське МЗС заявило про «узурпацію суверенних прав України як прибережної держави».

Сполучені Штати висловили глибоке занепокоєння планами Росії блокувати іноземні військові і державні судна в частинах Чорного моря, зокрема, поблизу окупованого Криму і Керченської протоки, мовиться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса від 19 квітня, яке поширило на своєму сайті посольство США в Україні.