Радіо Свобода Weekly: Не пішов у наступ, але відмовився від великоднього перемир’я – чого прагне Путін?

Християни східного обряду святкують Великдень

Християни східного обряду святкують другий Великдень в умовах пандемії. Міністерство охорони здоров’я, вітаючи вірян, закликало не втрачати пильності.

Вітаємо усіх, хто відзначає світле свято Воскресіння!

Великдень без перемир’я. Путін прагне цілком іншого

Напередодні великодніх свят у Києві визнали, що домовленостей про перемир’я досягти не вдалося. І головна причина – прагнення Росії домогтися укладення таких домовленостей між Україною і так званими «народними республіками». Що, зрозуміло, українська влада схвалити не може. Для України сторона конфлікту – Росія, і її роль окупанта кількох районів Донецької та Луганської областей зафіксована законодавчо.

Про яке перемир’я з ОРДЛО у цьому випадку може йти мова? І до чого може призвести ця ситуація? Про це – у колонці політичного оглядача Віталія Портникова.

Кулеба назвав помилку союзників України щодо політики Росії на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що ніхто «не може спрогнозувати, що в голові у президента [Росії] Путіна». І російські військові «всього лише за декілька тижнів можуть розгорнути знову цю армаду вздовж нашого кордону і створити загрозу». За його словами, наказ міністра Шойгу не означає ані повної деескалації конфлікту, ані припинення війни. І це одна з причин візиту до Києва наступного тижня держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Яким буде порядок денний майбутніх переговорів із керівником Держдепу? Ймовірність європейських секторальних санкції щодо РФ. Як реагувати на «стратегію божевільного» і що це таке? Чи виконує Андрій Єрмак функції міністра закордонних справ? Що заважає запровадженню подвійного громадянства? Про це і більше в «Суботньому інтерв’ю» міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Радіо Свобода.

Далі коротко:

Європарламент у резолюції пропонує відключити Росію від системи SWIFT у випадку агреcії проти України.

«За тих умов імпорт нафти й газу з Росії до ЄС був би негайно припинений, у той час як Росія була б виключена з платіжної системи SWIFT, і всі активи близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей у ЄС треба було б заморозити, а їхні візи скасувати», – йдеться в резолюції.

Суд змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Ось яким було звільнення Антоненка з СІЗО – зі сльозами та обіймами.

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає посаду.

«Мендель сконцентрується на напрямку активної співпраці з іноземними ЗМІ – вона вкрай професійно розуміється на цьому напрямку», – пояснив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Верховний суд скасував протокол ЦВК, за яким на 87-му окрузі переміг Василь Вірастюк від «Слуги народу».

Водночас Велика палата не задовольнила вимогу Олександра Шевченка зобов’язати виборчу комісію скласти уточнений протокол голосування.

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві за участь у повстанському русі. Місце його поховання донині невідоме.

Путін не напав, щоб не потрапити у світову «м’ясорубку». 9 пунктів з інтерв’ю з першим главою СБУ

Чому Путін не здійснив нового нападу на Україну в квітні 2021 року? Чи досі можливий широкомасштабний наступ? Навіщо Росія блокує Чорне та Азовське моря? Та чи врятує Україну НАТО?

Такі запитання телепроєкт Радіо Свобода Крим.Реалії поставив першому главі СБУ, прем’єр-міністру (1995–1996), міністру оборони (2003–2004) та представнику України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі (2018–2019) Євгену Марчуку. Основні тези його інтерв’ю – читайте у матеріалі.

«Зе-карантин» для «слуг народу». Як депутати Зеленського ігнорують локдаун

Від часу, коли «Схеми» оприлюднили докази забороненої закритої вечірки Миколи Тищенка – заступника голови фракції «Слуга народу» та кума керівника ОП Андрія Єрмака – минув уже понад тиждень, втім ані президент Володимир Зеленський, ані його Офіс так і не відреагували на ситуацію. Та, як з’ясувалося, Тищенко – не єдиний представник президентської політсили, який ігнорує жорсткі карантинні обмеження, запроваджені в Києві ще від початку квітня, які є обов’язковими для всіх.

«Схеми» зафіксували, як ще один «слуга народу» під час локдауну неодноразово відвідував ресторан в урядовому кварталі – саме тоді, коли заклади харчування могли працювати лише на виніс і доставку. А ще нардепи від монобільшості та низка представників «Слуги народу» в Київській облраді зібралися в елітному комплексі Koncha Zaspa Park, що на Обухівській трасі – у той час, коли той – відповідно до карантинних обмежень – не міг приймати відвідувачів. Детальніше – за лінком.

Заміна Коболєва на Вітренка. Що буде з цінами на газ та зі збитком «Нафтогазу»

Резонансне звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва вже викликало різку реакцію української опозиції та західних дипломатів. В уряді пояснюють таке рішення збитками «Нафтогазу» і тим, що немає обіцяного зростання видобутку блакитного палива. Чи зміниться це з приходом до керівництва держкомпанією Юрія Вітренка і як може вплинути кадрова ротація на ціну газу? Радіо Свобода зібрало експертні думки про це.

Канадська компанія TIU: «Наш бізнес в Україні атакували олігархи»

Канадська TIU інвестує в зелену енергетику по всьому світу. У 2017 році компанія прийшла в Україну. Це та сама компанія, якій дякував Зеленський і навіть ставив іншим у приклад. Тепер там кажуть: коли олігархи атакують, нема ні захисту, ні допомоги від держави. Читайте.

Дивізія «Ваффен СС» «Галичина». Що це за з’єднання і чому тривають суперечки?

У Києві 28 квітня відбувся марш на честь дивізії СС «Галичина». Участь у ньому, за повідомленнями, брали онуки ветеранів дивізії військ СС «Галичина», представники організацій і політичних партій.

Під час маршу проросійський телеканал «Наш» зняв чоловіка, який нібито показує «нацистське привітання», а на відео у соцмережах, знятих із іншого ракурсу – він склав пальці у формі тризуба. Російська пропаганда звинувачує українські націоналістичні організації у поширенні ідей фашизму. Низка політиків, істориків і дипломатів засудила проведення маршу. Що таке дивізія «Ваффен СС» «Галичина», хто у ній служив і в чому суперечки – читайте у матеріалі.

Ілля Кива і його шлях до дисертації та наукового звання

Депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива майже науковець. 26 квітня він захистив кандидатську дисертацію із державного управління. Це обурило частину суспільства, адже журналісти вказують на підробні документи і порушення. Чи отримає він науковий ступінь – рішення за Міністерством освіти та науки. Сам Ілля Кива на прямі запитання не відповідає. Яким був шлях Іллі Киви до науки, дивіться в ролику Радіо Свобода.

Українці зреагували на кандидата наук Іллю Киву – спалений диплом, звільнення з аспірантури, повернення в науку.

Заперечення, неправда і міфи. Як СРСР приховував найбільшу ядерну аварію перед Чорнобилем

Якби не Чорнобиль, росіяни на Уралі могли б ніколи не домогтися визнання своєї, доти найбільшої ядерної катастрофи. Про аварію з ядерними відходами, що сталася у 1957 році на секретному заводі, радянські люди дізналися лише у 1989 році, через три роки після Чорнобиля.

Понад 30 років влада СРСР не визнавала, що в результаті аварії на заводі, який виробляв атомні бомби неподалік від російського Челябінська. Загальна територія забруднення на Уралі склала від 15 до 20 тисяч квадратних кілометрів, тобто розміром з Волинську область, і отримала назву Східно-Уральський радіоактивний слід. Більше про це – у матеріалі.

«Радіоактивна красуня»: остання зміна Анни на ЧАЕС

«Спершу думай про Батьківщину...» – з таким переконанням Анна відправилася 27 квітня 1986 року на зміну до Чорнобильської атомної станцію. Це був другий день після аварії, коли евакуацію ще не оголосили. Вдома в Анни Шинкаренко залишилися троє маленьких доньок. Ані жінка, ані її родина тоді ще не здогадувалися, чим обернеться для родини це останнє чергування. Свою історію вона розповіла Радіо Свобода.

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