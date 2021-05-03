Великдень на передовій – відео
Українські військові зустріли Великдень у відносній тиші. В районі Шумів, де контрольовані Росією сили на Донбасі весь час ведуть вогонь із снайперського озброєння із водонапірної станції, солдати отримали Пасхальні кошики. Як кажуть військові, попри напружену ситуацію і складні умови, хочеться, щоб бійці отримали частину дому в цей день.
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