Українські військові зустріли Великдень у відносній тиші. В районі Шумів, де контрольовані Росією сили на Донбасі весь час ведуть вогонь із снайперського озброєння із водонапірної станції, солдати отримали Пасхальні кошики. Як кажуть військові, попри напружену ситуацію і складні умови, хочеться, щоб бійці отримали частину дому в цей день.