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03 травня 2021, Київ 12:33
Відео

Великдень на передовій – відео

Великдень на передовій – відео
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Великдень на передовій – відео

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Українські військові зустріли Великдень у відносній тиші. В районі Шумів, де контрольовані Росією сили на Донбасі весь час ведуть вогонь із снайперського озброєння із водонапірної станції, солдати отримали Пасхальні кошики. Як кажуть військові, попри напружену ситуацію і складні умови, хочеться, щоб бійці отримали частину дому в цей день.

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