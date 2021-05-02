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02 травня 2021, Київ 21:08
Фотогалереї

Як у Києві святкували Великдень в умовах карантинних обмежень – фотогалерея

Православні християни східного обряду 2 травня по всьому світу відзначають Великдень в умовах карантинних обмежень.

В Україні Міністерство охорони здоров’я, вітаючи вірян зі святом, закликало не втрачати пильності.

«Великий піст сьогодні закінчився, але пандемія – ні. Тому не ігноруйте правил особистої безпеки та не піддавайте ризику здоров’я рідних. Попросіть близьких подивитися службу по телевізору, замовте продукти онлайн, тримайте дистанцію», – повідомляє пресслужба міністерства.

У дні святкування Світлого Христового Воскресіння, за традицією, волонтери&nbsp;&laquo;Спільноти святого Егідія&raquo; надали&nbsp;допомогу нужденним і знедоленим
1 У дні святкування Світлого Христового Воскресіння, за традицією, волонтери «Спільноти святого Егідія» надали допомогу нужденним і знедоленим
У низці українських міст та в Києві літнім людям, бідним&nbsp;сім&rsquo;ям, безпритульним,&nbsp;волонтери вручили пасхальні набори
2 У низці українських міст та в Києві літнім людям, бідним сім’ям, безпритульним, волонтери вручили пасхальні набори
Великодні служби в головних храмах Києва традиційно вели очільники церков
3 Великодні служби в головних храмах Києва традиційно вели очільники церков
Прихожани беруть участь у Великодній службі, чекаючи на освячення страв під Володимирським собором у Києві
4 Прихожани беруть участь у Великодній службі, чекаючи на освячення страв під Володимирським собором у Києві
Як&nbsp;повідомило&nbsp;Міністерство внутрішніх справ, за порядком і дотриманням карантину у Великодню ніч стежили 29 тисяч правоохоронців
5 Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, за порядком і дотриманням карантину у Великодню ніч стежили 29 тисяч правоохоронців
Минулого року Великдень в Україні святкували 19 квітня. Через пандемію в більшості храмів Великодні служби 2020 року транслювали онлайн, намагаючись максимально дотримуватися протиепідемічних заходів
6 Минулого року Великдень в Україні святкували 19 квітня. Через пандемію в більшості храмів Великодні служби 2020 року транслювали онлайн, намагаючись максимально дотримуватися протиепідемічних заходів
Працівники поліції поруч із Володимирським собором&nbsp;просили вірян одягати маски&nbsp;
7 Працівники поліції поруч із Володимирським собором просили вірян одягати маски 
Під час Великодньої&nbsp;служби в Михайлівському Золотоверхому соборі люди були в масках і в більшості випадків дотримувались дистанції&nbsp;
8 Під час Великодньої служби в Михайлівському Золотоверхому соборі люди були в масках і в більшості випадків дотримувались дистанції 
Великоднє богослужіння із Києво-Печерської Лаври Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) більшість вірян були без засобів захисту і не дотримувались дистанції&nbsp;
9 Великоднє богослужіння із Києво-Печерської Лаври Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) більшість вірян були без засобів захисту і не дотримувались дистанції 
Великоднє богослужіння із Києво-Печерської Лаври Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП)
10 Великоднє богослужіння із Києво-Печерської Лаври Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП)
Вірянин&nbsp;у Києво-Печерській Лаврі&nbsp;
11 Вірянин у Києво-Печерській Лаврі 
Священники Православної церкви України обходять Михайлівський Золотоверхий собор перед початком Великодньої літургії
12 Священники Православної церкви України обходять Михайлівський Золотоверхий собор перед початком Великодньої літургії
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній адресував святкові привітання &laquo;кожному захиснику на фронті і кожному медику в лікарні&raquo; і, поміж іншого, побажав вірянам здоров&rsquo;я
13 Предстоятель Православної церкви України Епіфаній адресував святкові привітання «кожному захиснику на фронті і кожному медику в лікарні» і, поміж іншого, побажав вірянам здоров’я
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Експрезидент України Петро Порошенко разом із дружиною під час Великодньої служби в Михайлівському Золотоверхому соборі
15 Експрезидент України Петро Порошенко разом із дружиною під час Великодньої служби в Михайлівському Золотоверхому соборі
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Загалом протягом Великодньої ночі до Нацполіції&nbsp;надійшло&nbsp;35 повідомлень про можливі порушення. Найбільше зафіксовано порушень, пов&rsquo;язаних із недотриманням вірянами дистанції чи відсутністю захисних масок &mdash; 16. Також під час релігійних відправ виникло вісім конфліктів
17 Загалом протягом Великодньої ночі до Нацполіції надійшло 35 повідомлень про можливі порушення. Найбільше зафіксовано порушень, пов’язаних із недотриманням вірянами дистанції чи відсутністю захисних масок — 16. Також під час релігійних відправ виникло вісім конфліктів
У неділю в світлий день Пасхи Христової, 2 травня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі зустріли&nbsp;Благодатний Вогонь (Святе світло) з Єрусалиму
18 У неділю в світлий день Пасхи Христової, 2 травня, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі зустріли Благодатний Вогонь (Святе світло) з Єрусалиму
Цей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового.&nbsp;Віряни у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі&nbsp;роздають один одному Благодатний вогонь&nbsp;
19 Цей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Віряни у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі роздають один одному Благодатний вогонь 
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Священник освячує прихожанку у Володимирському&nbsp;соборі&nbsp;у Києві
22 Священник освячує прихожанку у Володимирському соборі у Києві
Під час ранкових служб на Великдень кошики зі святковими стравами в київських церквах святили щопівгодини, щоб запобігти скупченню людей&nbsp;
23 Під час ранкових служб на Великдень кошики зі святковими стравами в київських церквах святили щопівгодини, щоб запобігти скупченню людей 
У Великдень серед православних християн прийнято говорити &laquo;Христос Воскрес! Воістину Воскрес!&raquo;
24 У Великдень серед православних християн прийнято говорити «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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