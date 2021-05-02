Як у Києві святкували Великдень в умовах карантинних обмежень – фотогалерея

Православні християни східного обряду 2 травня по всьому світу відзначають Великдень в умовах карантинних обмежень.

В Україні Міністерство охорони здоров’я, вітаючи вірян зі святом, закликало не втрачати пильності.

«Великий піст сьогодні закінчився, але пандемія – ні. Тому не ігноруйте правил особистої безпеки та не піддавайте ризику здоров’я рідних. Попросіть близьких подивитися службу по телевізору, замовте продукти онлайн, тримайте дистанцію», – повідомляє пресслужба міністерства.