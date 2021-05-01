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01 травня 2021, Київ 20:34
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Військових обстрілюють із цивільних об’єктів під Горлівкою – відео

Військових обстрілюють із цивільних об’єктів під Горлівкою – відео
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Військових обстрілюють із цивільних об’єктів під Горлівкою – відео

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29 квітня під Горлівкою від кулі снайпера отримав поранення військовий ЗСУ.

Як визначили військові, контрольовані Росією сили на Донбасі облаштували вогневі точки в приміщенні водонасосної станції, яка перекачує воду як і на тимчасово окуповану, так і на підконтрольну Києву території. Як роз’яснюють військові, вони не можуть дати вогонь у відповідь, оскільки існує ризик пошкодити критично важливий інфраструктурний об’єкт, а цим, відповідно, користуються бойовики. Незважаючи на прийдешні Великодні свята, околиці Горлівки не затихають від пострілів.

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