Як визначили військові, контрольовані Росією сили на Донбасі облаштували вогневі точки в приміщенні водонасосної станції, яка перекачує воду як і на тимчасово окуповану, так і на підконтрольну Києву території. Як роз’яснюють військові, вони не можуть дати вогонь у відповідь, оскільки існує ризик пошкодити критично важливий інфраструктурний об’єкт, а цим, відповідно, користуються бойовики. Незважаючи на прийдешні Великодні свята, околиці Горлівки не затихають від пострілів.