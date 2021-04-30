Антоненка відпустили під цілодобовий домашній арешт

Шевченківський районний суд міста Києва 30 квітня змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його зобов’язали носити електронний браслет.

Антоненка пропонували взяти на поруки двоє народних депутатів – Ігор Герасименко та Михайло Бондар, а також пресофіцер Сил Спецоперацій Олексій Никифоров. Прокурор залишив рішення щодо запобіжного захисту на розгляд суду, але попросив у разі послаблення обрати Антоненку цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

26 березня Шевченківський районний суд Києва виступив з офіційним повідомленням щодо «фактів втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді» провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Раніше Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка. Його затримали в грудні 2019 року, загалом він провів за ґратами понад 500 днів.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

Іншу підозрювану, Юлію Кузьменко, суд відпустив під домашній арешт в серпні 2020 року. Дугарь наразі під особистим зобов’язанням після того, як за неї внесли заставу. Всі троє обвинувачених заявляють про непричетність до вбивства.