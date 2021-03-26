Шевченківський райсуд Києва заявив про «втручання в діяльність суддів» у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва виступив з офіційним повідомленням щодо «фактів втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді» провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Суд інформує, що «відповідно до ч. 4 ст. 48 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 26 березня 2021 року суд присяжних Шевченківського районного суду м. Києва, що здійснює судове провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за обвинуваченням Антоненка А.С., Кузьменко Ю.Л. та Дугарь Я.С., звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора».

«Шевченківський районний суд м. Києва звертається до громадян з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону та мають ознаки тиску на суд», – ідеться в повідомленні.

Суд вказує, що кожне засідання у справі Шеремета «супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо».

«Крім того, прихильниками обвинувачених у соціальних мережах, зокрема Facebook, гостро обговорюється хід розгляду справи. В публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб. До того ж, з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску», – ідеться в повідомленні суду.

Раніше цього тижня Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка

23 березня Шевченківський райсуд продовжив розгляд справи про вбивство Павла Шеремета. 10 народних депутатів від «Європейської солідарності», серед яких і п’ятий президент України Петро Порошенко, висловили готовність узяти Антоненка на поруки. Таке ж клопотання подали Олексій Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ростислав Павленко, Марія Іонова, Ніна Южаніна, Максим Величкович, Ірина Фриз. Крім того, про готовність узяти Антоненка на поруки заявив депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв, а також депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська.

Крім чинних депутатів, взяти Антоненка на поруки висловили бажання колишній політв’язень Степан Хмара, колишня депутатка Оксана Корчинська, військова Маруся Звіробій.

Станом на сьогодні Андрій Антоненко перебуває у СІЗО 468 днів.

2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 2 квітня.

9 лютого суд продовжив слухання справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті. В залі судових засідань продовжили досліджувати матеріали справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.