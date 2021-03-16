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16 березня 2021, Київ 22:15
Фотогалереї

«Ріффу волю»: кілька сотень людей прийшли підтримати Антоненка під Шевченківський суд – фоторепортаж

Під Шевченківським судом у Києві 16 березня зібралося кілька сотень людей на підтримку Андрія Антоненка, які палили фаєри і вигукували гасла на його підтримку. Учасники акції вийшли с плакатами «Ріффу волю», «Кайдани порвіте», «Хто наступний?» та іншими. Активісти очікували, що 16 березня Антоненку змінять запобіжний захід. Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук’янівського СІЗО, де утримують військового. Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців. Андрій Антоненко є фігурантом справи вбиства журналіста Павла Шеремета. Він, як і ще двоє інших фігурантів цієї справи – військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко – заявляють про непричетність до вбивства.
Кілька сотень учасників акції вимагали звільнення Андрія Антоненка з-під варти
1 Кілька сотень учасників акції вимагали звільнення Андрія Антоненка з-під варти
Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців
2 Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців
Учасники акції вийшли с плакатами &laquo;Ріффу волю&raquo;, &laquo;Кайдани порвіте&raquo;, &laquo;Хто наступний?&raquo; та іншими
3 Учасники акції вийшли с плакатами «Ріффу волю», «Кайдани порвіте», «Хто наступний?» та іншими
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Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців
7 Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців
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Учасники акції палили фаєри і вигукували гасла на його підтримку
9 Учасники акції палили фаєри і вигукували гасла на його підтримку
Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук&rsquo;янівського СІЗО, де утримують військового
10 Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук’янівського СІЗО, де утримують військового
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Шевченківський районний суд 16 березня відклав продовження розгляду справи про вбивство Павла Шеремета. Воно має продовжитися 23 березня
15 Шевченківський районний суд 16 березня відклав продовження розгляду справи про вбивство Павла Шеремета. Воно має продовжитися 23 березня
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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