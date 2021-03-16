«Ріффу волю»: кілька сотень людей прийшли підтримати Антоненка під Шевченківський суд – фоторепортаж

Під Шевченківським судом у Києві 16 березня зібралося кілька сотень людей на підтримку Андрія Антоненка, які палили фаєри і вигукували гасла на його підтримку. Учасники акції вийшли с плакатами «Ріффу волю», «Кайдани порвіте», «Хто наступний?» та іншими. Активісти очікували, що 16 березня Антоненку змінять запобіжний захід. Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук’янівського СІЗО, де утримують військового. Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців. Андрій Антоненко є фігурантом справи вбиства журналіста Павла Шеремета. Він, як і ще двоє інших фігурантів цієї справи – військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко – заявляють про непричетність до вбивства.